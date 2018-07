Conmebol denuncia Felipe Melo e três uruguaios por confusão na Libertadores

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta sexta-feira que abriu procedimento disciplinar contra jogadores e os clubes envolvidos na confusão na última quarta-feira ao fim da partida entre Peñarol e Palmeiras, em Montevidéu, pela Copa Libertadores. Os atletas denunciados serão os uruguaios Matias Mier, Lucas Hernández e Nahitán Nández, mais o brasileiro Felipe Melo.

A unidade disciplinar da entidade analisou a súmula e imagens do jogo, disputado no estádio Campeón del Siglo, para iniciar o procedimento. As possíveis punições serão aplicadas de acordo com o código disciplinar da entidade e após a análise do Tribunal, que agora aguarda a apresentação das defesas dos envolvidos. O Palmeiras enviou na manhã desta quarta à sede da Conmebol, em Assunção, no Paraguai, advogados para cuidar dessa tarefa.

Pelo regulamento da entidade, a pena para casos de agressão cometidas por jogadores é de no mínimo três partidas. Já para os clubes envolvidos em confusões desse tipo, as punições variam de multa no valor de até R$ 1,2 milhão, perda de pontos ou ter que receber partidas com os portões fechados. Toda a tramitação do caso deve demorar no máximo 30 dias.

O Palmeiras argumenta que a confusão foi premeditada pelos uruguaios, por terem fechado o portão de acesso ao vestiário e, assim, facilitado a briga entre os times. Durante o confronto, Felipe Melo deu um soco em Mier e outros dois uruguaios, Nández e Hernández, agrediram palmeirenses. Esses quatro nomes serão alvos da apuração da Conmebol.

Na tarde desta sexta-feira, em Montevidéu, cinco atletas do Peñarol participaram de uma audiência. Segundo informações do jornal Ovación, Mier, Nández, Arias, Quintana e Hernández foram citados pela Justiça do país por participação na briga e foram prestar depoimentos. O diretor esportivo do clube, Gonzalo de Los Santos, acompanhou o grupo.