Conmebol divulga arbitragem dos jogos de volta das quartas da Libertadores

A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira, os árbitros que vão trabalhar nos jogos de volta das quartas de final da Copa Libertadores na próxima semana. Mais uma vez a entidade que dirige o futebol sul-americano escalou profissionais de países que já não possuem times na disputa.

O uruguaio Esteban Ostojich vai ser o juiz de Flamengo x Corinthians, terça-feira no Maracanã, no Rio. O time rubro-negro venceu o primeiro duelo na Neo Química Arena, em São Paulo, por 2 a 0. Richard Trinidade e Carlos Barreiro, também do Uruguai, serão os assistentes.

No Allianz Parque, Palmeiras x Atlético-MG será dirigido pelo colombiano Wilmar Roldan, que terá os compatriotas Alexander Guzman e Wilmar Navarro como assistentes. No primeiro duelo, no Mineirão, houve empate por 2 a 2. O trio uruguaio formado por Andres Matonte (árbitro), Martin Soppi e Nícolas Taran vai trabalhar no duelo de Buenos Aires, no qual Estudiantes e Athletico-PR voltam a se enfrentar, após empate sem gols em Curitiba.

O confronto argentino entre Talleres e Vélez Sarsfield será dirigido pelos paraguaios Eber Aquino (árbitro), Eduardo Cardozo e Jose Cuevas. O Vélez joga pelo empate para alcançar a semifinal, após vencer a primeira partida por 3 a 2.