Conmebol divulga árbitros para partidas de volta da Libertadores

ASSUNÇÃO - A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta sexta-feira os trios de arbitragem dos jogos de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, que serão disputados entre os dias 3 e 5 de maio.

No dia 3 de abril, o Santos visitará o América do México. Esta partida contará com o árbitro equatoriano Carlos Vera, auxiliado por seus compatriotas Luis Alvarado e Marco Muzo.

No dia 4 de abril, o Internacional receberá o Peñarol, em partida que será comandada pelo árbitro chileno Enrique Osses, auxiliado por seus compatriotas Francisco Mondría e Juan Maturana.

No mesmo dia, o Grêmio jogará fora de casa contra o Universidad Católica e o jogo terá o paraguaio Carlos Amarilla, como árbitro, auxiliado por seus compatriotas Rodney Aquino e César Franco.

Também no dia 4 de abril, o árbitro uruguaio Roberto Silvera, auxiliado por seus compatriotas Mauricio Espinosa e Marcelo Costa, comandará a partida entre Libertad e Fluminense, no Paraguai.

Ainda no mesmo dia, o Cruzeiro receberá o Once Caldas, sob o comando do árbitro paraguaio Antonio Arias, auxiliado por seus compatriotas Nicolás Yegros e Darío Gaona.

