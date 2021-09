Conmebol divulga áudio, e VAR sugere apenas amarelo a Deyverson em lance do gol do Palmeiras

Desde o fim do empate entre Atlético-MG e Palmeiras que a polêmica invasão de campo de Deyverson vem sendo assunto, com trocas de acusações e até torcedores falando em possível suspensão do jogo que valeu vaga na final da Copa Libertadores. A Conmebol divulgou o áudio do VAR na hora do lance, nesta quarta-feira, que confirmou o gol legal e somente sugeriu cartão amarelo para o atacante palmeirense que aquecia na lateral do campo do Mineirão e entrou para comemorar.

"Pode advertir o jogador que está aquecendo, que comemorou o gol", diz um dos assistentes após flagrar a invasão. O VAR pergunta quem foi e, ao ouvir que é o 9 do Palmeiras, avaliza o lance e depois confirma o gol. "Gol legal, Wilmar", foi a conclusão do lance.

O VAR, porém, avaliou toda a jogada. No lançamento, o assistente disse que Gabriel Veron estava habilitado, ou seja, em condições. Já o VAR diz que é "possível fora de jogo". Rapidamente, vem a análise. A seguir confirma a posição normal e Wilmar Roldan diz que vai confirmar o gol.

Há a discussão sobre um possível toque de mão do atacante palmeirense no domínio e o VAR define: "pegou no joelho. Vamos avançar e ver como (Dudu) fez o gol." Nada de anormal é visto. "Gol legal."

Antes do veredicto final, porém, o VAR ainda revisa para ver se não existiu falta em Nathan Silva. O lance é declarado limpo. Neste momento, Roldan recebe a recomendação para dar amarelo para Deyverson após invasão de campo. E nada mais.

Confiante que não fez nada de errado que pudesse mudar o resultado da partida, Deyverson até ironizou nas redes. "Falem o que quiser. Estamos na final. Querem procurar algo para não falarem da nossa conquista né!? Estamos na final", postou.