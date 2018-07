Conmebol divulga datas da semifinal da Libertadores

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta quarta-feira as datas, horários e locais das semifinais da Copa Libertadores da América, que serão disputadas apenas depois da Copa do Mundo da África do Sul.

O duelo Chivas x Universidad de Chile abrirá a luta por um lugar na decisão no dia 27 de julho, no Estádio Jalisco, em Guadalajara, no México, às 23h15 (horário de Brasília). No dia seguinte, Internacional e São Paulo farão o primeiro duelo da outra semifinal no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 21h50.

Já o primeiro confronto de volta do mata-mata foi marcado para o dia 3 de agosto, no Estádio Santa Laura, em Santiago, às 22h15 (horário de Brasília). No dia 4 de agosto, a partir das 21h50, no Morumbi, o São Paulo define contra Internacional a última vaga na decisão.

Confira as datas, horários e locais das semifinais:

Jogos de ida

27/07

23h15 - Chivas x Universidad de Chile, em Guadalajara

28/07

21h50 - Internacional x São Paulo, em Porto Alegre

Jogos de volta

03/08

22h15 - Universidad de Chile x Chivas, em Santiago

04/08

21h50 - São Paulo x Internacional, em São Paulo