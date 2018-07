Conmebol divulga datas e horários da Libertadores

O primeiros brasileiros a entrar em campo serão o Corinthians e o Grêmio, que jogarão no dia 26 do próximo mês. O primeiro deles receberá o colombiano Deportes Tolima, no Pacaembu, às 22 horas, enquanto a equipe gaúcha irá atuar no mesmo horário contra o Liverpool, do Uruguai, fora de casa.

Em seguida, no dia 2 de fevereiro, o time do Parque São Jorge tentará assegurar vaga na fase de grupos no duelo de volta, na Colômbia, novamente às 22 horas, mesmo horário e dia em que o Grêmio definirá a sua sorte diante do rival uruguaio, no Olímpico, em Porto Alegre.

O primeiro time do País a atuar na fase de grupos será o campeão brasileiro Fluminense, que jogará no dia 9 de fevereiro contra o Argentinos Juniors, no Rio, às 22 horas, em sua estreia na Libertadores.

Já o Santos, campeão da Copa do Brasil, estreará apenas no dia 15 de fevereiro, contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, às 22h45 (de Brasília). No dia seguinte, o Internacional, atual campeão da Libertadores, começará sua caminhada rumo ao tri da competição contra o Emelec, às 22 horas (de Brasília), no Equador. No mesmo horário e dia, o Cruzeiro, vice-campeão nacional de 2010, faz sua estreia contra o Estudiantes, em casa.

Confira as datas e horários dos jogos dos times brasileiros na Libertadores:

Fase preliminar

26/1 (22h) - Corinthians x Deportes Tolima-COL

26/1 (22h) - Liverpool-URU x Grêmio

2/2 (22h) - Deportes Tolima-COL x Corinthians

2/2 (22h) - Grêmio x Liverpool-URU

Grupo 2

17/2 - Liverpool-URU ou Grêmio x Oriente Petrolero-BOL*

24/2 (23h45) - Junior Barranquilla-COL x Liverpool-URU ou Grêmio

3/3 - Liverpool-URU ou Grêmio x León de Huánuco-PER*

15/3 (17h) - León de Huánuco-PER x Liverpool-URU ou Grêmio

5/4 - Liverpool-URU ou Grêmio x Junior Barranquilla-COL*

14/4 (22h45) - Oriente Petrolero-BOL x Liverpool-URU ou Grêmio

Grupo 3

9/2 (22h) - Fluminense x Argentinos Juniors-ARG

23/2 (21h50) - Fluminense x Nacional-URU

2/3 (21h50) - América-MEX x Fluminense

23/3 (21h50) - Fluminense x América-MEX

6/4 (21h45) - Nacional-URU x Fluminense

20/4 (21h50) - Argentinos Juniors-ARG x Fluminense

Grupo 5

15/2 (22h45) - Deportivo Táchira-VEN x Santos

2/3 (19h30) - Santos x Cerro Porteño-PAR ou Deportivo Petare-VEN

16/3 (19h30) - Colo Colo-CHI x Santos

6/4 (21h45) - Santos x Colo Colo-CHI

13/4 Cerro Porteño-PAR ou Deportivo Petare-VEN x Santos*

20/4 (19h30) - Santos x Deportivo Táchira-VEN

Grupo 6

16/2 (22h) - Emelec-EQU x Internacional

23/2 (19h30) - Internacional x Jaguares-MEX ou Alianza Lima-PER

16/3 (19h30) - Jorge Wilstermann-BOL x Internacional

30/3 (21h50) - Internacional x Jorge Wilstermann-BOL

6/4 Jaguares-MEX ou Alianza Lima-PER x Internacional*

19/4 (20h15) - Internacional x Emelec-EQU

Grupo 7

9/2 Corinthians ou Deportes Tolima-COL x Guaraní-PAR*

16/2 (22h) - Cruzeiro x Estudiantes-ARG

22/2 (19h15) - Cruzeiro x Guaraní-PAR

23/2 (21h50) - Estudiantes-ARG x Corinthians ou Deportes Tolima-COL

2/3 Corinthians ou Deportes Tolima-COL x Cruzeiro*

16/3 (21h50) - Cruzeiro x Corinthians ou Deportes Tolima-COL

30/3 Corinthians ou Deportes Tolima-COL x Estudiantes*

31/3 (19h30) - Guaraní-PAR x Cruzeiro

13/4 (21h50) - Estudiantes-ARG x Cruzeiro

13/4 (21h50) - Guaraní-PAR x Corinthians ou Deportes Tolima-COL

(*) Horário do jogo indefinido, sujeito à definição do time classificado.