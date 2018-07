Conmebol divulga datas e horários da Libertadores

ASSUNÇÃO - A Conmebol divulgou nesta sexta-feira as datas e os horários das fases preliminar e de grupos da Copa Libertadores de 2012. O torneio terá início no dia 24 de janeiro, com os primeiros confrontos que definirão as últimas seis vagas nas chaves.

A primeira partida envolverá o Arsenal, da Argentina, e o estreante Sport Huancayo, do Peru. A fase preliminar, que contará com seis duelos no total, será disputada até o dia 2 de fevereiro. Internacional e Flamengo estão entre os times que disputam vagas na fase de grupos.

Os dois times serão os primeiros brasileiros a entrar em campo, ambos no dia 25 de janeiro, quarta-feira. Os cariocas vão enfrentar o Real Potosí na altitude da Bolívia, enquanto a equipe gaúcha receberá o Once Caldas, da Colômbia, no Beira-Rio, ambos os jogos às 22 horas (horário de Brasília). As partidas da volta serão disputadas na quarta-feira seguinte, dia 1º de fevereiro.

A fase de grupos terá início com três partidas no dia 7 de fevereiro. Único time brasileiro em campo neste dia, o Fluminense abrirá o Grupo 4, em casa, também às 22 horas, contra o vencedor do primeiro confronto das preliminares, entre Arsenal e Sport Huancayo. Mo Grupo 5, o Vasco fará sua estreia no dia seguinte. O time jogará em São Januário contra o Nacional, do Uruguai, às 22 horas.

Os paulistas só estrearão na semana seguinte. No dia 15, o atual campeão Santos enfrentará o The Strongest, na Bolívia, às 19h45, pelo Grupo 1. Nesta mesma quarta-feira, o Corinthians, no Grupo 6, vai visitar o Deportivo Táchira, na Venezuela, às 22 horas.

Caso avancem para a fase de grupos, Inter e Flamengo já sabem quando vão entrar em campo em suas respectivas chaves. No Grupo 2, o time carioca enfrentaria o Lanús, na Argentina, no dia 15. Os gaúchos teriam pela frente o Juan Aurich, do Peru, em casa, no dia 9, quinta-feira, pelo Grupo 1.

A última rodada da fase de grupos se encerrará no dia 19 de abril, com quatro jogos. Entre eles, Santos e The Strongest, no Brasil. A Conmebol ainda não definiu quando começará a fase do mata-mata.