Conmebol divulga horários e datas dos jogos da Libertadores 2020

A Conmebol divulgou na noite desta quarta-feira os horários e datas dos jogos das duas primeira etapas e da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2020 e também da Copa Sul-Americana. O Internacional será o primeiro time brasileiro a entrar em campo na principal competição continental e no dia seguinte é a vez do Corinthians. O São Paulo é o último a estrear.

A Libertadores começa no dia 21 de janeiro, com a primeira rodada da Fase 1, mas os brasileiros só entrarão na competição a partir da Fase 2, que começa nos dias 4 e 5 de fevereiro e a volta será nos dias 11 e 12 do mesmo mês. Já os confrontos da fase de grupos acontecerão entre os dias 3 de março e 7 de maio. Veja aqui os confrontos da Copa Sul-Americana.

Inter e Corinthians passando no primeiro desafio da Fase 2, vão para a Fase 3, que terá a primeira rodada sendo disputada entre os dias 17 e 23 de fevereiro e volta entre os dias 24 de fevereiro e 1º de março. O nome do time à direita é o mandante da partida e as datas dos jogos de Inter e Corinthians na Fase 3 em diante se refere, claro, se eles conseguirem avançar de fase. Leia mais detalhes dos grupos aqui e confira as datas e horários do jogos dos clubes brasileiros na Libertadores.

INTERNACIONAL

Fase 2

4/2 - 19h15: Chile 4 (a definir) x Inter

11/2 - 19h15: Inter x Chile 4 (a definir)

Fase 3

17/2 a 23/2 (horário não definido) - Tolima-COL ou Macará-EQU x Inter

24/2 a 1/3 (horário não definido) - Inter x Tolima-COL ou Macará-EQU

Fase de Grupos

3/3 - 19h15: Inter x Universidad Católica-CHI

12/3 - 21h: Grêmio x Inter

18/3 - 19h15: Inter x América de Cali-COL

8/4 - 21h30: Inter x Grêmio

21/4 - 21h30: América de cali-COL x Inter

7/5 - 21h30: Universidad Católica-CHI x Inter

CORINTHIANS

Fase 2

5/2 - 21h30: Guaraní-PAR ou Bolívia 4 x Corinthians

12/2 - 21h30: Corinthians x Guaraní-PAR ou Bolívia 4

Fase 3

17/2 a 23/2 (horário não definido) - Cerro Largo-URU ou Palestino-CHI x Corinthians

24/2 a 1/3 (horário não definido) - Corinthians x Cerro Largo-URU ou Palestino-CHI

Fase de Grupos

4/3 - 21h30: Corinthians x Bolívar-BOL

10/3 - 21h30: Palmeiras x Corinthians

19/3 - 19h: Corinthians x Tigre-ARG

8/4 - 21h30: Corinthians x Palmeiras

23/4 - 21h: Tigre-ARG x Corinthians

6/5 - 21h30: Bolívar x Corinthians

FLAMENGO

4/3 - 21h30: Junior-COL x Flamengo

11/3 - 21h30: G1 x Flamengo

19/3 - 21h: Independiente Del Valle-EQU x Flamengo

7/4 - 19h15: G1 x Flamengo

22/4 - 21h30: Flamengo x Independiente Del Valle-EQU

6/5 - 21h30: Flamengo x Junior-COL

SÃO PAULO

5/3, - 23h: Binacional-PER x São Paulo

11/3 - 21h30: São Paulo x LDU-EQU

17/3 - 21h30 - São Paulo x River Plate-ARG

7/4 - 21h30 - LDU-EQU x São Paulo

22/4 - 21h30 - River Plate x São Paulo

5/5 - 21h30 - São Paulo x Binacional-PER

PALMEIRAS

4/3 - 19h15: Tigre-ARG x Palmeiras

10/3 - 21h30: Palmeiras x G2 (pode ser o Corinthians)

18/3 - 21h30: Bolívar-BOL x Palmeiras

8/4 - 21h30: G2 (pode ser o Corinthians) x Palmeiras

22/4 - 19h15: Palmeiras x Bolívar-BOL

6/5 - 21h30: Palmeiras x Tigre-ARG

ATHLETICO-PR

21/4 - 21h30 Athletico-PR x Bolívia 2

11/3 - 19h15: Colo Colo-CHI x Athletico-PR

17/3 - 19h15: Bolívia 2 x Athletico-PR

8/4 - 19h15: Athletico-PR x Colo Colo-CHI

21/4 - 21h30: Athletico-PR x Bolívia 2

5/5 - 21h30: Peñarol-URU x Athletico-PR

SANTOS

3/3 - 19h15: Defensa Y Justicia-ARG x Santos

10/3 - 19h15: Santos x Delfín-EQU

17/3 - 21h30: Santos x Olímpia-PAR

9/4 - 23h: Delfín-EQU x Santos

23/4 - 19h: Olímpia-PAR x Santos

5/5 - 19h15: Santos x Defensa Y Justicia-ARG

GRÊMIO