Conmebol divulga lista dos 38 times que disputarão a Copa Libertadores

SÃO PAULO - A Conmebol definiu nesta terça-feira, 21, o nome dos 38 times que disputarão a Copa Libertadores da América deste ano. Os jogos começarão na última semana de janeiro e irão até o dia 22 de junho.

O torneio é estruturado em 2 fases. A primeira, que é eliminatória, 12 equipes são divididas em 6 chaves e durará do dia 26 de janeiro até 3 de fevereiro. Entre os brasileiros, Corinthians e Grêmio estão nessa fase. O time gaúcho encarará o Liverpool (URU) e os paulistas, o Desportes Tolima, da Colômbia.

A segunda fase terá início no dia 8 de fevereiro e terminará no dia 21 de abril. Os outros 4 brasileiros(Fluminense, Santos, Cruzeiro e o Internacional), que já estavam garantidos na Libertadores, foram distribuídos nos 8 grupos que constituirão esta etapa.

Os que avançarem para as oitavas de final da competição jogarão entre os dias 27 de abril e 4 de maio. A próxima fase acontecerá entre os dias 11 e 18 de maio.

A fase seguinte acontece do dia 11 a 18 de maio, enquanto as semifinais estão agendadas para as datas de 25 de maio a 1º de julho. O grande campeão será conhecido no dia 22 de junho após a disputa da primeira partida em 15 de junho.

Veja com quem os brasileiros já classificados para a Libertadores jogarão:

Fluminense (grupo 3):

Argentinos Jrs. (ARG)

Nacional (URU)

América (MEX)

Santos (grupo 5):

Deportivo Táchira (VEN)

Ganador G3

Colo Colo (CHI)

Cruzeiro (grupo 7):

Estudiantes de La Plata (ARG)

Guaraní (PAR)

Ganador G1

Internacional (grupo 6):

Emelec (ECU)

Jorge Wilstermann (BOL)

Ganador G2