Conmebol divulga nova tabela para a primeira fase da Libertadores

SÃO PAULO - A Conmebol divulgou nesta quarta-feira algumas alterações na tabela da Copa Libertadores do ano que vem. O campeão brasileiro Corinthians, que estrearia em casa, vai jogar a primeira partida no Paraguai, contra um adversário ainda a ser definido. Somente o segundo jogo, contra o Cruz Azul, do México, e que será no Brasil. Deportivo Táchira, da Venezuela, é o terceiro adversário do time brasileiro.

O Santos, atual campeão da Libertadores, também fará sua estreia fora de casa, na Bolívia, contra um adversário ainda não definido. A chave será completada com uma equipe peruana, ainda indefinida, e Internacional ou time colombiano, que disputam a pré-Libertadores.

Já classificados para a fase de grupos, o Fluminense enfrentará logo de cara o Boca Juniors, da Argentina, e o Vasco encara o Nacional, do Uruguai. O Flamengo pega o Real Potosí, da Bolívia, na tentativa de conseguir um lugar na fase classificatória da competição.