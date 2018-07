Conmebol divulga tabela da Libertadores cheia de erros

ASSUNÇÃO - Ainda sem definição de datas, a Conmebol divulgou nesta terça-feira a ordem de jogos da Copa Libertadores do ano que vem. E o Fluminense já sabe que irá ter trabalho logo em seu primeiro jogo. Isso porque o time carioca estreia na competição jogando contra o Boca Juniors, em casa, provavelmente no Engenhão. A equipe do Rio só vai a La Bombonera na última rodada.

A tabela, porém, é cheia de erros. Exemplo maior é o do Corinthians, que ainda é chamado pela Conmebol de "Brasil 5". De acordo com o cronograma da Libertadores publicado no site oficial da entidade, o time paulista estreia jogando contra um time do Paraguai, em casa, e depois enfrenta quatro vezes o Cruz Azul antes de fechar a fase de grupos como visitante, no Paraguai.

O Grupo 1, do Santos, também tem erros. Pelo que divulgou a Conmebol, o atual campeão da Libertadores faz seu primeiro jogo na Bolívia e depois recebe um time vindo da fase preliminar, que pode ser o Internacional. A tabela, porém, aponta dois jogos seguidos do Santos em casa contra os bolivianos e só programa cinco partidas para a equipe vinda da pré-Libertadores.

Pela tabela, o Flamengo, se passar da pré-Libertadores, começa a fase de grupos jogando como visitante contra um argentino, ainda indefinido. Já o Vasco abre o torneio visitando o Nacional do Uruguai. Depois, recebe um peruano e um time vindo da fase preliminar.