Conmebol divulga tabela das oitavas da Libertadores e Grêmio abre

SÃO PAULO - A Conmebol divulgou no começo da tarde desta quinta-feira as datas e horários dos 16 jogos das oitavas de final da Copa Libertadores. O primeiro brasileiro a entrar em campo, já como era previsto, é o Grêmio, que pegar a Universidad Católica, no Olímpico, às 19h30 da próxima terça-feira.

As datas dos jogos de Internacional e Grêmio, aliás, podem atrapalhar o andamento do Campeonato Gaúcho. Isso porque o time colorado visita o Peñarol na quinta-feira, às 19h30. Os gremistas fazem o seu jogo de volta na terça da outra semana, às 20h15, no Chile.

A programação terá que ser mudada se Grêmio e Inter vencerem respectivamente Cruzeiro e Juventude no final de semana e chegarem à final do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Não podem jogar no sábado, dois dias depois de o Inter visitar o Peñarol, nem no domingo, dois dias antes de o Grêmio jogar no Chile.

Os dois jogos do Cruzeiro serão em quartas-feiras, ambos às 21h50, atendendo o desejo do canal que detém os direitos de transmissão da Libertadores no Brasil. O primeiro jogo é na Colômbia. O segundo, na Arena do Jacaré.

O Santos abre o confronto contra o América na quarta-feira, às 21h50, com mando santista. Depois, visita os mexicanos na terça-feira, dia 3, às 22h45 pelo horário de Brasília, às 20h45 local.

Já o Fluminense joga primeiro na quinta-feira, às 21h50, contra o Libertad, no Engenhão. Depois, na outra quarta, visita os paraguaios no mesmo horário.

Confrontos de ida:

Grêmio x Universidad Católica - 26 de abril, terça-feira, às, 19h30.

Jaguares x Junior de Barranquilla - 27 de abril, quarta-feira, às 19h30.

Vélez Sarsfield x LDU - 26 de abril, terça-feira, às 21h50.

Santos x América-MEX - 27 de abril, quarta-feira, às 21h50.

Once Caldas x Cruzeiro - 27 de abril, quarta-feira, às 21h50.

Estudiantes x Cerro Porteño - 27 de abril, quarta-feira, às 19h30.

Peñarol x Internacional - 28 de abril, quinta-feira, às 19h30.

Fluminense x Libertad - 28 de abril, quinta-feira, às 21h50.

Confrontos de volta:

Universidad Católica x Grêmio - 3 de maio, terça-feira, às 20h15.

América-MEX x Santos - 3 de maio, terça-feira, às 22h45.

LDU x Vélez Sarsfield - 4 de abril, quarta-feira, às 19h30.

Libertad x Fluminense - 4 de abril, quarta-feira, às 21h50.

Cruzeiro x Once Caldas - 4 de maio, quarta-feira, às 21h50.

Internacional x Peñarol - 5 de maio, quinta-feira, às 19h10.

Cerro Porteño x Estudiantes - 5 de maio, quinta-feira, às 21h30.

Junior de Barranquilla x Jaguares - 5 de maio, quinta-feira, às 23h50.