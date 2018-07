Conmebol está preocupada com falta de recursos para prêmios da Copa América A Conmebol está inquieta porque ainda não conta com o dinheiro para pagar os prêmios da Copa América, já que algumas empresas que proveem recursos para a entidade são investigadas pelos Estados Unidos, disse a uma rádio chilena Wilmar Valdez, um dos vice-presidentes do órgão que controla o futebol sul-americano.