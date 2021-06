Conmebol fará tributo a Maradona antes de jogo entre Argentina e Chile pela Copa América

Diego Maradona será homenageado antes do jogo entre Argentina e Chile nesta segunda-feira, no Rio, na estreia do Grupo A da Copa América, informou a Conmebol.

“Minutos antes de começar a partida entre Argentina e Chile, o estádio Nilton Santos, na grande cidade do Rio de Janeiro, será palco de uma surpreendente produção audiovisual em reconhecimento à trajetória esportiva e ao legado de Diego Armando Maradona”, divulgou o órgão que comanda o futebol sul-americano.

A homenagem vai relembrar a carreira do ex-jogador de futebol, que morreu em novembro passado aos 60 anos após uma crise cardiorrespiratória. Será “um espetáculo que combina recursos audiovisuais incríveis, música, tecnologia e fogos de artifício, para encantar o público", acrescentou a Conmebol.

Tributo a Diego Maradona en la CONMEBOL @CopaAmerica 2021 ✨ Toda la información ➡️https://t.co/NXTOevlrWJ pic.twitter.com/0M4yXHAR0d — CONMEBOL Media (@ConmebolMedia) June 14, 2021

Estae tributo coincide com o início dos depoimentos nesta segunda-feira de um grupo de suspeitos do "simples homicídio com eventual intenção" do ex-jogador.

A promotoria argentina considera que os médicos e cuidadores não cumpriram seu dever para com Maradona “sabendo de sua delicada situação e sabendo que tal omissão muito provavelmente levaria ao desfecho fatal que finalmente ocorreu”.