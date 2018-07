Conmebol faz denúncia e acusa Leoz de ter desviado US$ 28 milhões

A Conmebol anunciou nesta terça-feira que denunciou o ex-presidente Nicolás Leoz à Procuradoria do Paraguai por suposto desvio de US$ 28 milhões (cerca de R$ 91 milhões) das contas da entidade durante seu longo mandato, entre os anos de 1986 e 2013. A Conmebol tem sede em Assunção, capital paraguaia.

A denúncia foi revelada pelo advogado da entidade, Osvaldo Granada. Segundo informou, o atual presidente, Alejandro Domínguez, foi autorizado a fazer a denúncia pelos integrantes do último congresso da Conmebol, realizado em Santiago, no Chile, no fim do mês de abril. Domínguez teria descoberto a suposta transferência de dinheiro das contas da entidade para a conta pessoal de Leoz.

De acordo com o advogado, a Procuradoria do Paraguai deve iniciar investigação sobre o ex-dirigente nos próximos dias. Leoz completa neste mês dois anos de prisão domiciliar em Assunção, na esteira dos escândalos de corrupção da Fifa que causaram a prisão de sete cartolas da entidade em maio de 2015, na Suíça.

Aos 88 anos, Leoz é um dos três ex-presidentes da Conmebol que são acusados de corrupção pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Nos últimos dois anos, desde que foi preso em casa, o paraguaio briga na Justiça local para tentar evitar a extradição para solo norte-americano.