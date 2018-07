Conmebol faz sorteio para definir grupos da Libertadores

A Conmebol realiza nesta terça-feira, às 22h, no Paraguai, o sorteio dos grupos da Libertadores de 2016. O torneio continental reunirá pela terceira vez na história Corinthians, Palmeiras e o Tricolor, o chamado Trio de Ferro paulista, repetindo os anos de 2006 e 2013. Para a próxima edição, a Conmebol fez um ranking que serviu de base para definir os cabeças de chave dos grupos. A decisão foi inspirada nos critérios utilizados pela Uefa em seus torneios.

Confira como estão divididos os potes:

Pote 1: Corinthians e Atlético-MG, River Plate (ARG), Boca Juniors (ARG) e San Lorenzo (ARG), Peñarol (URU) e Nacional (URU) e Olímpia (PAR)

Pote 2: Grêmio, Emelec (EQU), Cerro Porteño (PAR), Atlético Nacional (COL), Bolívar (BOL), Colo-Colo (CHI), Palmeiras, The Strongest

Pote 3: LDU (34), Sporting Cristal (PER), Deportivo Cali (COL), Deportivo Táchira (VEN), Rosario Central (ARG), Melgar (PER), Cobresal (CHI), Trujillanos (VEN)

Pote 4: Os ganhadores dos cruzamentos da primeira fase da competição - G1, G2, G3, G4, G5, G6, e os mexicanos Pumas (MEX) e Deportivo Toluca (MEX)

Confira uma projeção com os principais times presentes na competição:

CLUBES BRASILEIROS

O Corinthians perdeu o meia Jadson para o futebol chinês e agora tenta encontrar um substituto. O meia Marlone foi contratado, embora não tenha as mesmas características de Jadson. O time paulista aparece como um dos principais candidatos ao título da competição, embora é preciso saber como o técnico Tite vai montar a equipe após a saída do meia. O time de Parque São Jorge ganhou a Libertadores em 2012 e, pelo que mostrou nesta temporada no Nacional, tem todas as chances de fazer uma ótima disputa.

O São Paulo continua em crise política, mas agora com novo treinador. O vazamento do áudio que culminou na renúncia de Carlos Miguel Aidar continua repercutindo no Morumbi. Além disso, com a aposentadoria de Rogério Ceni, o time carece de um líder no elenco, que consiga conduzir a equipe na próxima temporada. A chegada do treinador argentino Edgardo Bauza pode fazer bem aos são-paulinos. O técnico é bicampeão da Libertadores, em 2008, pela LDU, e 2014, pelo San Lorenzo. Com isso, os paulistas sonham reconquistar a América. Neste mês, o clube comemorou 10 anos da conquista do tri Mundial, diante do Liverpool.

O Palmeiras conseguiu a vaga de forma dramática, na decisão por pênaltis da Copa do Brasil, em cima do Santos. Apesar da vaga na final, o treinador Marcelo Oliveira foi contestado durante toda a temporada e corria risco de demissão no caso de não erguer o caneco do torneio nacional. O clube paulista precisa se reforçar se quiser entrar com força na briga pelo título continental. O Palmeiras ganhou sua única Libertadores em 1999, quando era comandado por Felipão. Por enquanto, a diretoria se acertou com os meio-campos Régis, que fez bom campeonato pelo Sport, e Rodrigo, do Goiás.

Fora de São Paulo, a Libertadores ainda terá dois outros clubes brasileiros. O Atlético-MG demitiu Levir Culpi faltando duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, alegando desgaste com o treinador. O presidente Daniel Nepomuceno não perdeu tempo e anunciou o uruguaio Diego Aguirre, que fez boa campanha na Libertadores desse ano pelo Internacional. O time mineiro precisa se recuperar do final do Brasileirão, quando uma série de resultados negativos permitiu ao Corinthians abrir 12 pontos de distância. Caso Diego Aguirre consiga arrumar a equipe, o Atlético terá chances de surpreender novamente e levantar o caneco, como foi em 2013.

O Grêmio não é campeão da Libertadores desde 1995, mas todo ano entra como um dos favoritos por sua tradição de time copeiro. O bom trabalho de Roger Machado à frente do clube gaúcho nesta temporada o credencia a brigar pelo tricampeonato da Conmebol. No entanto, a ausência de títulos nos últimos dez anos - tanto continental quanto nacional - pode colocá-lo em um grupo difícil no sorteio.

CLUBES ARGENTINOS

O River Plate perdeu a final do Mundial de Clubes da Fifa, no Japão, para o Barcelona, no último domingo, por 3 a 0. Apesar da derrota contundente, o time argentino entra forte em busca do bicampeonato, principalmente por ter recuperado o moral que andava em baixa desde o rebaixamento para a Série B argentina, em 2011. Para a Libertadores, o elenco é forte, e jogar no Monumental de Nuñez nunca foi fácil para nenhum visitante. Nem mesmo para o Boca.

O Boca Juniors também está na competição de 2016 e terá um rival caseiro para superar. O time ostenta seis títulos continentais, mas não vence desde 2007. Mas sempre é um dos favoritos ao título. Tem no atacante Carlitos Tevez sua maior aposta. Há ainda o time do papa Francisco, o San Lorenzo, campeão em 2014. Ele está novamente no torneio, mas dessa vez sem o treinador Edgardo Bauza, que acabou de se transferir para o São Paulo. Pode surpreender novamente. A Argentina também traz ao torneio Rosario Central, finalista da Copa Argentina, Racing, vencedor do torneio seletivo, e Huracán, melhor argentino na Copa Sul-Americana.

DEMAIS PAÍSES

A LDU, do Equador, é uma das representantes do país. Por ser o único time fora do eixo Brasil-Argentina a levantar o caneco nos últimos 25 anos, precisa sempre ser observada com atenção. Emelec e Independiente del Valle são os outros dois representantes do país. Os mexicanos ainda não conseguiram ser campeões da Libertadores, mas sempre aprontam contra times favoritos - o Flamengo que o diga. Em 2016, Pumas, Toluca e Puebla serão os representantes do México. O Chile traz Cobresal, Colo Colo e Universidade do Chile. Nacional e Peñarol, sempre presentes, são os times uruguaios na competição do ano que vem.