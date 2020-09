Conmebol fecha parceria inédita com Bandsports para a transmissão da Libertadores

Em parceria inédita com o Bandsports, a Conmebol terá um canal no formato pay-per-view para transmitir os jogos remanescentes da Libertadores que estavam sem contrato de exibição. Chamada pelas partes como "Conmebol TV", nome ainda não oficial, a plataforma contará com cerca de 27 partidas da fase de grupos do torneio.

A princípio, o serviço estará disponível para os clientes das operadoras Claro/NET e Sky, que terão de pagar um acréscimo além do valor já desembolsado em seus planos usuais caso queiram assistir às partidas. O canal Bandsports será responsável pela narração e produção dos jogos, mas não pela transmissão, que fica sob os domínios da entidade sul-americana. A informação foi divulgada primeiramente pelo site "Máquina do Esporte" e confirmada pelo Estadão.

Os dois primeiros confrontos entre times brasileiros a serem transmitidos neste formato acontecem nesta terça-feira. O Athletico-PR visita o Jorge Wilstermann, em Cochabamba, na Bolívia, às 19h15, enquanto o Santos recebe o Olímpia-PAR, na Vila Belmiro, às 21h30 (horário de Brasília).

O jogo entre Universidad Católica do Chile e Grêmio também será transmitido pelo canal, porém, na quarta-feira, às 21h30. Ambas as partidas são válidas pela terceira rodada da Libertadores, que será retomada após seis meses de paralisação em razão da pandemia de coronavírus.

A parceria entre Bandsports e Conmebol é fruto da ruptura da relação da entidade com a Rede Globo. Os jogos que serão transmitidos neste formato seriam, a princípio, exibidos pelo canal SporTV. As partidas da Copa Sul-Americana que estavam sem contrato de exibição também entrarão neste mesmo esquema. Elas serão exibidas a partir de outubro, mês em que a competição será restabelecida.

Confira os jogos da 3ª rodada da Libertadores que serão transmitidos pela Conmebol TV:

Dia 15 (terça-feira):

19h15

Jorge Wilstermann x Athletico-PR.

21h30

Binacional-PER x LDU-EQU.

Santos x Olimpia-PAR.

Dia 16 (quarta-feira):

19h15

Mérida-VEN x Alianza Lima-PER.

21h30

Universidad Católica-CHI x Grêmio.

Independiente Medellín-COL x Caracas-VEN.

Dia 17 (quinta-feira):

17h00

Racing-ARG x Nacional-URU.