Conmebol libera corintianos no primeiro jogo da Recopa

SÃO PAULO - O Corinthians anunciou na tarde desta quinta-feira a liberação para que seus torcedores possam ir ao Morumbi acompanhar o primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana, diante do São Paulo, no dia 3 de julho. O clube havia entrado com pedido para que a partida fosse retirado do processo até o julgamento do recurso contra a punição que impediria seus torcedores de irem ao estádio.

A Conmebol havia punido o Corinthians com 18 meses sem a presença da torcida em partidas da equipe fora de casa nas competições organizadas pela entidade. O clube, então, entrou com recurso, que ainda não foi julgado. Por isso, o pedido para que a presença de corintianos nesta partida fosse liberada.

A liberação, no entanto, acontece apenas para esta partida. A punição foi imposta pela Conmebol pela morte do boliviano Kevin Espada, ocorrida na partida entre San José e Corinthians, pela Libertadores, em fevereiro. Na ocasião, o torcedor foi atingido por um sinalizador que partiu da torcida corintiana.

Campeão da Libertadores do ano passado, o Corinthians terá pela frente o São Paulo, vencedor da Copa Sul-Americana de 2012, na Recopa. A partida de ida será no Morumbi, dia 3 de julho, com a volta marcada para o dia 17, no Pacaembu.