Conmebol lista os 5 gols mais bonitos do Palmeiras na última edição da Libertadores; veja quais

A Conmebol elegeu os cinco gols mais bonitos do Palmeiras ao longo da última edição da Copa Libertadores, que teve o time brasileiro como campeão. Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gabriel Veron, Luiz Adriano e Breno Lopes são os autores das pinturas. O vídeo que compila as cinco jogadas que resultaram em bola na rede foi publicado no Twitter da entidade, algumas horas antes do início do primeiro jogo da Recopa, disputado entre o campeão da Libertadores, o Palmeiras, e o vencedor da Sul-Americana, o Defensa y Justicia, da Argentina.

O primeiro gol a aparecer no vídeo é de Gabriel Menino. O lateral acertou uma bomba de fora da área na vitória do time alviverde diante do Bolívar por 2 a 1. Patrick de Paula fez igual. O jovem meio-campista também colocou a bola na gaveta de fora área. Foi durante a goleada por 5 a 0 contra o Delfín. Quem também marcou um golaço dígno de destaque nessa mesma partida foi Gabriel Veron. Após bela troca de passes, a bola é cruzada na área e o atacante acerta um chute de primeira.

Os dois últimos gols do Palmeiras da lista são mais decisivos que performáticos. O de Luiz Adriano aconteceu na vitória do time alviverde por 3 a 0 contra o River Plate. O atacante deu arrancada e chutou rasteiro para marcar o segundo gol da partida. Já o de Breno Lopes é o mais difícil de esquecer. Entrou para a história. Foi a bola na rede que deu o título da Libertadores ao Palmeiras diante do Santos.

Na competição Sul-Americana, a equipe brasileira marcou 33 gols. Foram dez vitórias, dois empates e uma única derrota até sagrar-se campeão. O título lhe concedeu o direito de disputar a Recopa, que em teoria joga luz ao melhor time sul-americano da temporada. O Palmeiras saiu na frente. Venceu o Defensa y Justicia por 1 a 0, na Argentina. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, no Mané Garrincha, em Brasília. Antes, Abel Ferreira e seus comandados decidem a Supercopa do Brasil diante do Flamengo. O jogo será neste domingo, às 11h, também no DF.

Confira os cinco gols mais bonitos do Palmeiras na Libertadores 2020