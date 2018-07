Conmebol marca Chapecoense x San Lorenzo para os dias 2 e 23 de novembro

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta sexta-feira as datas e locais dos jogos das semifinais da Copa Sul-Americana, que terão a participação de um clube brasileiro: a Chapecoense. A equipe de Santa Catarina encara o todo poderoso San Lorenzo, da Argentina, decidindo em casa.

Como deu sorte no sorteio realizado antes do início da competição, que determina o mando de campo até o fim da competição, a Chapecoense faz o primeiro jogo em Buenos Aires, na quarta-feira, dia 2, no Nuevo Gasômetro.

A partida de volta, jogo mais importante da história da Chapecoense, será no dia 23 de novembro, também quarta-feira, na Arena Condá. Ambas as partidas serão às 21h45 de Brasília. Na outra chave, Cerro Porteño e Atlético Nacional jogam dia 1º em Assunção e dia 24 em Medellín.

Caso o Atlético Nacional avance a final, o clube colombiano terá um problemão para resolver, uma vez que a volta da decisão está previamente marcada para 7 de dezembro, uma semana antes da estreia no Mundial de Clubes, no Japão.

Já a Chapecoense só precisa de mais três pontos para chegar aos 45 necessários para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O técnico Caio Junior deve poupar titulares contra o Corinthians, neste sábado, em São Paulo. Depois, o time tem pela frente a Ponte Preta (dia 6), o Botafogo (16) e o São Paulo (provavelmente dia 20).