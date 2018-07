Conmebol marca jogos dos brasileiros na Sul-Americana

ASSUNÇÃO - Os times brasileiros já conhecem as datas dos seus primeiros jogos na Copa Sul-Americana. Neste sábado, a Conmebol agendou as partidas entre clubes do País na segunda fase da competição. No total são 15 jogos que definirão os times classificados às oitavas de final, fase em que o São Paulo, atual campeão, entrará.

As partidas dos clubes brasileiros serão nas mesmas datas reservadas à Copa do Brasil, quando não há rodada do Brasileirão. O destaque é o clássico pernambucano entre Sport e Náutico. A partida de ida será no dia 20 de agosto (terça-feira), às 19h30, na Ilha do Retiro. A volta, dia 28 (quarta), às 21h50, na Arena Pernambuco, com mando alvirrubro.

No dia 22 (quinta), a Portuguesa vai receber o Bahia no Canindé. Seis dias depois, em Salvador, acontecerá o jogo de volta. A capital baiana também receberá, dia 21 (quarta), a partida entre Vitória e Coritiba. A decisão do confronto se dará em 27 de agosto (terça-feira), no Couto Pereira. Todos esses jogos serão às 21h50.

Por fim, a Ponte Preta vai fazer sua primeira partida oficial em um torneio internacional no dia 21, às 19h30, no Heriberto Hulse, contra o Criciúma. A volta será na terça da semana seguinte, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

O São Paulo, que entra na competição nas oitavas de final, vai ficar esperando o vencedor do duelo entre Universidad Católica (Chile) e Emelec (Equador).