Conmebol muda datas e estende oitavas da Libertadores em uma semana

SÃO PAULO - A Conmebol mudou de ideia depois de divulgar a tabela dos jogos de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Algumas horas depois das primeiras informações sobre as datas das partidas de idas, no fim da tarde desta sexta-feira, a entidade decidiu fazer alterações ao revelar o calendário completo desta etapa da competição. Entre as novidades, estão a extensão da fase de oitavas por uma semana além das três anteriormente previstas.

O Palmeiras havia pedido para adiar seu jogo contra o Tijuana, no México, marcado para a próxima quinta-feira, dia 25. Isso porque a equipe jogará sábado ou domingo seguinte pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O time foi atendido prontamente e a nova data do seu jogo de ida afora é dua 30 de abril, uma terça-feira. O jogo de volta ficou para 14 de maio, também uma terça-feira, no Pacaembu.

O jogo entre São Paulo e Atlético-MG, considerado o mais equilibrado de todos, também teve sua data alterada. Antes marcado para acontecer no feriado de 1.º de maio, a disputa foi realocado para o dia seguinte, dia 2, uma quinta-feira, no Morumbi. Caminho contrário fez o duelo entre Grêmio e Independiente Santa Fé, agora remarcado para quarta-feira, dia 1.º. Nesse caso o jogo foi antecipado.

Desta forma, a primeira semana das oitavas de final da Libertadores não terá jogo envolvendo os times brasileiros. Isso porque a seleção jogará quarta, dia 24, contra o Chile, no Mineirão, em Minas Gerais. E os seis times do País classificados na competição continental tiveram jogadores convocados. Henrique, do Palmeiras, foi cortado depois da divulgação da primeira tabela da Conmebol. Moledo, do Inter, foi chamado para o seu lugar. A CBF ainda não informou se reverterá a decisão da lista do técnico Luiz Felipe Scolari. Isso não acontecer, Henrique se prejudica. O beque teria a chance de defender a seleção e cavar seu espaço na Copa das Confederações.

Provavelmente atendendo um pedido do Boca Juniors, que tem clássico contra o River Plate dia 5, domingo, a Conmebol decidiu criar uma quarta semana para as oitavas de final do torneio. Assim, ganham também as emissoras detentoras dos direitos de transmissão da competição, que terão grandes jogos em três quartas-feiras seguidas.

No dia 8 de maio, o São Paulo visita o Atlético-MG em Belo Horizonte. Na semana seguinte, o Corinthians recebe o Boca Juniors. O Fluminense pega o Emelec no Rio, no mesmo dia 8, em jogo que também deverá ser televisionado. O Grêmio faz a volta contra o Independiente, em Santa Fé, um dia antes, dia 7, terça-feira. A final do segundo turno do Campeonato Gaúcho está marcada para dois dias antes e o time tricolor está na disputa.

CONFIRA AS DATAS DOS JOGOS DAS OITAVAS:

JOGOS DE IDA

24/04 (quarta-feira)

21h15 - Newell´s Old Boys (ARG) x Vélez Sarsfield (ARG)

25/04 (quinta-feira)

22h15 - Real Garcilaso (PER) x Nacional (URU)

30/04 (terça-feira)

20h15 - Tigre (ARG) x Olimpia (PAR)

22h30 - Tijuana (MEX) x Palmeiras (BRA)

01/05 (quarta-feira)

19h30 - Grêmio (BRA) x Independiente Santa Fé (COL)

21h50 - Boca Juniors (ARG) x Corinthians (BRA)

02/05 (quinta-feira)

20h15 - São Paulo (BRA) x Atlético Mineiro (BRA)

22h30 - Emelec (EQU) x Fluminense (BRA)

JOGOS DE VOLTA

07/05 (terça-feira)

22 horas - Independiente Santa Fé (COL) x Grêmio (BRA)

08/05 (quarta-feira)

22 horas - Atlético Mineiro (BRA) x São Paulo (BRA)

22 horas - Fluminense (BRA) x Emelec (EQU)

09/05 (quinta-feira)

21h15 - Nacional (URU) x Real Garcilaso (PER)

14/05 (terça-feira)

19h30 - Vélez Sarsfield (ARG) x Newell´s Old Boys (ARG)

22 horas - Palmeiras (BRA) x Tijuana (MEX)

15/05 (quarta-feira)

22 horas - Corinthians (BRA) x Boca Juniors (ARG)

16/05 (quinta-feira)

21h15 - Olimpia (PAR) x Tigre (ARG)