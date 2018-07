Conmebol multa Once Caldas em US$ 20 mil por objeto atirado no árbitro

ASSUNÇÃO - A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) multou em US$ 20 mil dólares o clube colombiano Once Caldas, por causa de um objeto atirado na direção do árbitro durante uma partida da Taça Libertadores contra o Universidad San Martín, no dia 16 de fevereiro, informou a condereração nesta quinta-feira (24).

Nesse dia, a equipe da Colômbia perdeu por 3 a 0 e, depois do fim do jogo, disputado no estádio Palogrande de Manizales, o juiz de linha argentino Alejo Castany foi ferido na cabeça por um objeto lançado da arquibancada.

o Once Caldas e Universidad San Martín estão no grupo 1 da Libertadores junto com Libertad e San Luis.