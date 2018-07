Conmebol nega pedido da Ponte Preta e mantém punição a Adrianinho

CAMPINAS - A diretoria da Ponte Preta bem que tentou, mas não conseguiu reverter a punição ao meia Adrianinho, que está fora das duas partidas das finais contra o Lanús-ARG, na Copa Sul-Americana. A Câmara de Apelações da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) indeferiu o pedido do time brasileiro, nesta segunda-feira. A primeira decisão será nesta quarta-feira, às 21h50, no Pacaembu.

Adrianinho foi suspenso por cinco partidas após a expulsão na vitória sobre o Vélez Sarsfield-ARG, por 2 a 0, em Buenos Aires, pelas quartas-de-final. Na oportunidade, ele recebeu o cartão vermelho após uma suposta ofensa ao árbitro colombiano Wilmar Roldán. E ele estava no banco de reservas. Desde então, já cumpriu suspensão nos dois jogos semifinais com o São Paulo.

Sem poder contar com o meio-campista, o técnico Jorginho já confirmou que manterá o meia Elias no setor de criação. Aliás, o treinador já adiantou que não mexerá no time titular para este jogo. "Quem descansou é quem vai jogar. O Adrianinho infelizmente teve a suspensão, então o Elias continua", revelou.