Conmebol pede à Fifa adiamento das rodadas iniciais das Eliminatórias

Por meio de uma carta, a Conmebol solicitou à Fifa permissão para adiar as duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. A entidade que rege o futebol na América do Sul fez o pedido em razão da pandemia do novo coronavírus.

Na carta, destinada à secretaria-geral da Fifa, Fatma Samoura, a Conmebol alegou que o adiamento das rodadas iniciais das Eliminatórias é necessário porque as "equipes podem não contar com os jogadores que atuam na Europa porque estes, ao saírem de países com um alto índice de contágio da doença, podem ser postos em quarentena, o que os impossibilitariam de ficarem à disposição de suas seleções". A Fifa ainda não respondeu à solicitação.

Segundo a Conmebol, todos as associações e federações dos dez países membros da entidade - Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela - concordaram com o adiamento das partidas.

A competição teria início no dia 22 deste mês. Ainda não há uma nova data prevista para as partidas. A seleção brasileira faria sua estreia no dia 27, contra a Bolívia, na Arena Pernambuco. Depois, enfrentaria a seleção do Peru, fora de casa, em Lima, no dia 31. Pelo planejamento da CBF, os jogadores convocados pelo técnico Tite iriam se apresentar no dia 23, em Recife.

Com os laterais Alex Sandro e Danilo oriundos da Juventus, da Itália - segundo país com mais casos da doença - e outros 15 de outros países europeus, a comissão técnica da seleção brasileira já havia anunciado que iria monitorar a situação de cada jogador.

"Sabemos que os jogadores chegarão de diversos países e tomaremos as medidas necessárias para preservar o bem-estar dos jogadores e da comissão técnica", dissera Juninho Paulista, coordenador da seleção.

Na Juventus, Danilo e Alex Sandro estavam em convívio com Daniele Rugani, zagueiro que foi diagnosticado nesta quarta-feira com o Covid-19 e, por isso, vai ficar em quarentena.

A pandemia de coronavírus tem afetado o calendário de eventos esportivos em todo o mundo. Mais de cem eventos já foram adiados, transferidos ou cancelados nas últimas semanas. Os efeitos da doença no esporte estão presentes em todas as regiões.