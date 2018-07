Conmebol põe em risco futuro de México e Japão na Copa América

Os dois países são convidados da América do Sul para o campeonato que será disputado na Argentina, mas anunciaram que sua prioridade é participar de torneios simultâneos de suas respectivas confederações.

O México, que participa da Copa América há quase duas décadas, seria representado por sua seleção sub-23 reforçada com cinco jogadores sem limite de idade. O Japão, que volta ao torneio após estrear em 1999, também jogaria sem a força máxima.

"Diria que se esta chance que nós demos a estes países não for aproveitada, logicamente no futuro não poderíamos levá-los em conta", disse o uruguaio Eugenio Figueredo à rádio Primero de Marzo, de Assunção.

"Esperamos que venham com representações adequadas ao torneio para o qual estão convidados", completou.

O México está no Grupo C, com Uruguai, Chile e Peru, enquanto o Japão foi sorteado no Grupo A junto com Argentina, Colombia e Bolívia.

