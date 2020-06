Conmebol prepara protocolos para serem implementados no retorno do futebol

Com a participação de representantes médicos das associações sul-americanas, a Conmebol realizou, nesta quinta-feira, uma reunião analisar os protocolos que serão implementados com o retorno do futebol no continente nos próximos meses.

"É muito importante que tenhamos uma resposta coordenada, homogênea e responsável para que a volta do futebol possa ser realizada com a máxima garantia para todos", disse o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

Segundo o dirigente, "preservando a saúde dos atletas com as recomendações indicadas, o futebol voltará à América do Sul e os torneios Conmebol serão disputados, já que os jogos se resolvem no campo de jogo".

A Copa Libertadores deste ano parou na segunda rodada da fase de grupos, enquanto a Sul-Americana ainda estava na segunda fase das eliminatórias.