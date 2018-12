Conmebol publica cartilha com regras de segurança para final da Libertadores

A Conmebol divulgou uma cartilha com regras para os torcedores que irão assistir à final da Copa Libertadores entre River Plate e Boca Juniors. Marcada para o próximo domingo, às 17h30 (de Brasília), a decisão será disputada no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

O documento visa fortalecer a segurança do evento após o adiamento do segundo jogo da final, originalmente marcado para o último dia 24 de novembro, mas que foi suspenso após a emboscada que o ônibus do Boca Juniors sofreu na chegada ao estádio Monumental.

A cartilha é baseada no Regulamento de Prevenção da Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte e nas Normas de Acesso a Estádios na Espanha. Assim, a entidade definiu as restrições para os torcedores de Boca Juniors e River Plate, que fazem a decisão no estádio do Real Madrid.

Estão proibidos pela Conmebol:

- Participar de brigas, discussões ou qualquer tipo de baderna pública

- Apresentar, portar ou utilizar qualquer tipo de arma ou objetos que tenham o mesmo efeito

- Entrar no estádio portando objetos com peso superior a 500g que sejam suscetíveis ao uso como projéteis

- Apresentar ou estar em posse de foguetes, fogos de artifício, explosivos ou produtos inflamáveis, e qualquer tipo de pirotecnia

- Apresentar, exibir ou elaborar faixas, bandeiras, símbolos ou outros signos que incitem à violência ou ao terrorismo

- Realizar cânticos, expressões, sons ou atitudes que incitem à violência ou ao terrorismo

- Invadir o gramado

- A entrada de qualquer pessoa que tenha sido proibida de estar em qualquer ambiente esportivo

- O uso de qualquer meio ou mecanismo de gravação, detecção, reprodução, emissão e difusão de imagens, sons, dados e estatísticas vinculadas à partida, salvo usos pessoais e privados do espectador

- A entrada no estádio com objetos volumosos, carrinhos de bebê, malas, mochilas ou outros objetos que possam se tornar um obstáculo em caso de evacuação

- A introdução de bebidas ou alimentos em recipientes de metal, vidro, cerâmica, madeira ou materiais similares que superem o peso de 500ml/500mg; também são proibidas quaisquer classes de bebidas alcoólicas, assim como substâncias narcóticas, estimulantes, psicotrópicos ou substâncias análogas, bem como estar sob seus efeitos na entrada. As tampas de qualquer embalagem que seja permitida será retirada.

Outras normas são:

- Está proibido o ingresso de câmeras de TV ou microfones que não estejam credenciados pela organização

- Os espectadores que tiverem um ingresso terão acesso exclusivamente ao local ao qual a entrada é destinada, não podendo acessar e permanecer em outros locais.

Desta forma:

- Os torcedores do River Plate devem entrar na Tribuna Norte, entrando pela Torre D

- Os torcedores do Boca Juniors devem entrar pela Tribuna Sul, entrando pela Torre A.

O primeiro jogo da final da Libertadores, também adiado, foi inicialmente marcado para às 18 horas (de Brasília) do dia 10 de novembro, um sábado. No entanto, por conta de uma forte chuva na região metropolitana de Buenos Aires, o gramado do estádio do Boca, La Bombonera, ficou impraticável. Assim, a partida foi remarcada para o domingo (11), e terminou em 2 a 2.