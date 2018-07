Conmebol recua e G-3 volta a ser G-4 no Brasileirão Em reunião realizada nesta segunda-feira, em Assunção, no Paraguai, a Conmebol voltou atrás em decisão que tinha tomado no dia 22 de setembro e "devolveu" uma vaga ao Brasil para a disputa da Libertadores de 2011. Assim, o G-3 passa a ser novamente G-4 no Brasileirão, já que os quatro melhores colocados do campeonato garantem classificação para o torneio continental.