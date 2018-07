Conmebol reduz punição de chileno por 'mão boba' de 3 para 2 jogos

A informação foi confirmada pela entidade no site da competição. A decisão foi tomada a partir de um recurso da Federação Chilena de Futebol. A Conmebol também decidiu reduzir a multa imposta ao jogador: o valor caiu de US$ 7,5 mil para US$ 5 mil (cerca de R$ 16 mil).

Na partida entre Chile e Uruguai, válidas pelas quartas de final, o zagueiro Jara provocou o uruguaio Edinson Cavani bulinando o ânus do rival. O árbitro, o brasileiro Sandro Meira Ricci, não viu o lance e expulsou apenas o uruguaio por ter revidado a provocação com uma tapa no rosto do chileno. A imagem teve repercussão mundial e motivou grande pressão dos dirigentes uruguaios. O chileno foi punido por "conduta violenta ou agredir jogadores".