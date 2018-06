Conmebol rejeita recurso e Flamengo fará dois jogos sem torcida na Libertadores

A Conmebol informou nesta sexta-feira que rejeitou a apelação do Flamengo e manteve a punição ao clube carioca pelos incidentes na decisão da Copa Sul-Americana do ano passado. Desta forma, o time rubro-negro fará as duas primeiras partidas em casa na Libertadores sem a presença de sua torcida.

O departamento jurídico do Flamengo havia entrado com recurso e tinha esperança de reduzir ou até anular a pena imposta pela Conmebol no dia 24 de janeiro. Mas a entidade sul-americana decidiu "ratificar em todos os termos a decisão do Tribunal de Disciplina".

Com isso, o Flamengo não terá a presença da torcida na estreia da Libertadores, diante do River Plate, no Engenhão, quarta-feira que vem, e diante do Independiente Santa Fe, em 18 de abril, pela terceira rodada do torneio.

A única partida que o Flamengo fará em casa com a presença de seu torcedor na fase de grupos da Libertadores será na quinta rodada, contra o Emelec, dia 16 de maio. O clube carioca ainda será obrigado a pagar uma multa de US$ 300 mil (cerca de R$ 940,5 mil).

O Flamengo foi julgado pelos casos de invasão e vandalismo ocorridos no Maracanã e suas cercanias no dia 13 de dezembro. Na ocasião, o time carioca empatou em 1 a 1 com o Independiente e viu o adversário levantar o título da Sul-Americana mesmo atuando em casa.