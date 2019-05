Conmebol remarca jogo adiado da Sul-Americana por crise na Venezuela para dia 8

A Conmebol definiu nesta quinta-feira a nova data para a partida entre Estudiantes de Mérida-VEN e Argentinos Juniors, pela primeira fase da Copa Sul-Americana, que foi adiada pela entidade por conta da crise política na Venezuela. O jogo de volta deste confronto será realizado na próxima quarta, dia 8, na cidade de Mérida. Na ida, em Buenos Aires, o time argentino venceu por 2 a 0.

A delegação do Argentinos Juniors chegou a Mérida na última segunda-feira e na quarta, depois da confirmação do adiamento do jogo por conta da crise na Venezuela, teve de voltar para Buenos Aires. O dirigente do clube, Alejandro Roncoroni, afirmou que todos foram muito bem assistidos e estavam em segurança em Mérida.

A crise na Venezuela pode atrapalhar também um clube brasileiro. O próximo e último compromisso do Atlético-MG pela Copa Libertadores está marcado para a terça-feira da próxima semana diante do Zamora, na cidade de Barinas, que fica a aproximadamente 500 km de distância da capital Caracas, onde estão ocorrendo os principais eventos políticos no país. A Conmebol ainda não se pronunciou sobre esse assunto.