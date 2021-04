Conmebol revela início das Eliminatórias da Copa uma semana antes da Copa América

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou, nesta sexta-feira, que as Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, vão começar nos dias 7 e 8 de junho, antes do início da disputa da Copa América, prevista para 13 de junho.

As datas foram reveladas após uma reunião do conselho da Conmebol, que também definiu que serão disputados jogos em setembro, outubro e novembro, mas sem a definição das datas. "Estão previstos três disputados e para estas ocasiões a Conmebol solicitou à Fifa três dias adicionais para um melhor recuperação física dos jogadores", disse um comunicado da entidade.

Segundo a Conmebol, "a modificação do calendário se deve ao fato do cancelamento dos jogos de março e tem como finalidade minimizar o desgaste por causa de viagens em tempo de pandemia". "A Fifa assumiu o compromisso de permitir as mudanças necessárias no calendário internacional para que dias adicionais fossem permitidos", disse um comunicado do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

O adiamento da dupla rodada das Eliminatórias sul-americanas previstas para março se deu por causa da impossibilidade de reunir jogadores que atuam em clubes europeus por causa das restrições sanitárias impostas pelos países.