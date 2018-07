Conmebol se reúne para definir futuro de Del Nero na Fifa

O Comitê Executivo da Conmebol se reúne na manhã desta quinta-feira, na sede da CBF, no Rio, para definir o futuro de Marco Polo Del Nero no Comitê Executivo da Fifa. É provável que ele deixe o cargo e passe o bastão para Fernando Sarney, um de seus vice-presidentes na entidade nacional.

Nesta quarta-feira, os cartolas sul-americanos chegaram ao Rio e tiveram um encontro preliminar na sede da CBF. Del Nero fez questão de recepcionar a comitiva na porta de entrada da entidade - ele raramente é visto circulando pelo saguão. Deu abraço efusivo em Juan Ángel Napout, presidente da Conmebol, e em Gorka Villar, diretor-geral da entidade sul-americana. Acenou para a imprensa, mas não deu declarações.

Na pauta oficial, a reunião desta quinta-feira servirá para definir um novo ranking de clubes para o continente, que servirá de base para apontar os cabeças de chave da Copa Libertadores a partir do próximo ano. Mas outros assuntos serão discutidos e a situação da representação da Conmebol junto à Fifa é a principal delas.

Marco Polo Del Nero e Luis Bedoya - que até recentemente presidia a federação de futebol da Colômbia - são os dois indicados da Conmebol para representar a América do Sul junto à Fifa. Mas o colombiano renunciou ao cargo recentemente e o cartola brasileiro deixou de participar de todas as reuniões no exterior desde que dirigentes ligados à Fifa, entre eles José Maria Marin, foram presos na Suíça, em maio. Assim, na prática, o continente está sem voz junto à entidade.

Del Nero vem negando que tenha a intenção de deixar o posto na Fifa, mas nem mesmo a recepção calorosa desta quarta-feira é capaz de esconder que Napout está incomodado com a situação. Por isso, a tendência é que o cartola brasileiro abra mão do cargo e indique seu sucessor.

Fernando Sarney é o mais cotado. Ele participou das últimas reuniões na Conmebol e nesta quarta-feira esteve entre os presentes ao encontro realizado na CBF. Filho do ex-presidente da República José Sarney, representa a região Norte na geografia da CBF e despacha com frequência em uma sala da entidade. Está na confederação desde 1998 e é vice-presidente desde 2004. Participou das administrações de Ricardo Teixeira e de José Maria Marin.