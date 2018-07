Conmebol sorteia grupos da Libertadores nesta quinta-feira

Até o momento, 26 times já estão classificados para a disputa da competição. Internacional, Santos, Fluminense, Corinthians e Cruzeiro são as equipes brasileiras já garantidas na Libertadores de 2011.

Na cerimônia, que será realizada em Assunção, no Paraguai, o meia Guiñazu, do Internacional, será um dos homenageados pela entidade.

Além disso, na véspera do sorteio, a Conmebol realizará sua última reunião do ano para debater, entre outros temas, o calendário das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2014.

Com relação às seleções classificadas para o Mundial, a Confederação reiterou que defenderá a conservação de quatro países e uma repescagem, além da vaga do Brasil como país organizador. Esse assunto será discutido em março de 2011 pela Fifa.