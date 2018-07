Conmebol sorteia Sul-Americana e regionaliza primeira fase

ASSUNÇÃO - A Conmebol definiu nesta sexta-feira o chaveamento da Copa Sul-Americana, que não conta com a participação de clubes brasileiros e argentinos na primeira fase. A principal novidade é a divisão das equipes nas zonas norte e sul na etapa inicial. Na região norte estarão clubes de Peru, Equador, Venezuela e Colômbia. Já no sul estão incluídos clubes de Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.

A edição de 2012 da Copa Sul-Americana terá a participação de recorde de 47 clubes. Os oito participantes do Brasil vão disputar uma segunda fase entre eles, assim como os seis times argentinos. Já a Universidad de Chile, atual campeã do torneio continental, vai entrar apenas nas oitavas de final.

As primeiras fases da Copa Sul-Americana serão disputadas entre os dias 25 de julho e 9 de setembro, as oitavas de final de 26 de setembro a 24 de outubro, as quartas de final de 31 de outubro a 7 de novembro, as semifinais em 21 e 28 de novembro, e a final em 5 e 12 de dezembro.

O paraguaio Nicolás Leoz, presidente da Conmebol, explicou que a ampliação do número de competidores "foi um pedido das 10 associações sul-americanas devido ao enorme interesse por jogar internacionalmente. E a divisão em regiões obedece ao desejo de evitar as longas viagens que produzem desgastes nos jogadores".

Os confrontos entre clubes do País já estavam definidos, de acordo com a classificação do último Campeonato Brasileiro. Assim os jogos que vão definir quatro clubes que vão disputar as oitavas de final da Sul-Americana são: São Paulo x Bahia, Figueirense x Atlético Goianiense, Coritiba x Grêmio e Botafogo x Palmeiras.

Já os argentinos definiram cinco de seis participantes da Sul-Americana. Resta apenas a definição do sexto time. O Boca Juniors vai disputar o torneio continental se for campeão da Copa Argentina. Caso o título seja conquistado pelo Racing, a vaga ficará com o Estudiantes. Os duelos serão: Independiente x Argentina 6, Racing x Colón e Tigre x Argentinos Juniors. Os vencedores passam para as oitavas de final.

Confira os confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana:

Danúbio (Uruguai) x Olímpia (Paraguai)

Chile 4 x Nacional (Uruguai)

Blooming (Bolívia) x Universidad Católica (Chile)

Guarani (Paraguai) x Oriente Petrolero (Bolívia)

Liverpool (Uruguai) x Universitário (Bolívia)

Aurora (Bolívia) x Cerro Largo (Uruguai)

Tacuary (Paraguai) x Cobreloa (Chile)

Chile 3 x Cerro Porteño (Paraguai)

Inti Gás (Peru) x Millonarios (Colômbia)

Equador 4 x Unión San Martín (Peru)

La Equidad (Colômbia) x Mineros (Venezuela)

Equador 1 x Deportivo Táchira (Venezuela)

Tolima (Colômbia) x Deportivo Lara (Venezuela)

Deportivo Quito (Equador) x León de Huánuco (Peru)

Unión Comércio (Peru) x Envigado (Colômbia)

Monagas (Venezuela) x Equador 2