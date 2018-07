Conmebol suspende jogo da final e todas suas atividades

A Confederação Sul-Americana de Futebol suspendeu todas suas atividades, inclusive a partida final da Copa Sul-Americana que estava marcada entre a Chapecoense e o Atletico Nacional, da Colômbia. O primeiro jogo seria em Medellín, no Estádio Atanasio Girardot, para onde a Chapecoense viajava quando caiu na Colômbia.

Num comunicado, a entidade "confirma que foi notificada pelas autoridades colombianas de que o avião que viajava a delegação da Chapecoense sofreu um acidente em sua chegada à Colômbia".

"Estamos em contato com as autoridades e à espera de notícias oficiais", indicou uma nota divulgada pela entidade. "A família Conmebol lamenta enormemente o ocorrido", reforçou. "Todas as atividades da Confederação estão suspensas até um novo aviso", confirmou e entidade, a partir de sua sede em Assunção, no Paraguai.

Segundo a confederação seu presidente, Alejandro Domínguez, já está se deslocando para Medellín para acompanhar o caso. Na Suíça, a Fifa optou por aguardar por informações mais conclusivas antes de se pronunciar.