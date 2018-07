Conmebol suspende provisoriamente Felipe Melo por três partidas

O volante Felipe Melo, do Palmeiras, foi suspenso nesta quarta-feira pelos três próximos jogos do time pela Copa Libertadores. A punição aplicada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), é de caráter provisório e se estende também a outros três uruguaios do Peñarol, que assim como o brasileiro, se envolveram na briga ao fim do jogo de quarta-feira.

Os uruguaios suspensos são Mier, que levou um soco de Felipe Melo, mais o capitão, Nández, e o lateral Hernández. A Conmebol abriu nesta sexta-feira um processo disciplinar pelos incidentes ocorridos em Montevidéu, na última quarta, e aplicou aos quatro atletas a pena mínima prevista no estatuto disciplinar da entidade.

Em comunicado, a Conmebol explicou que adotou excepcionalmente a punição provisória por existir provas inquestionáveis das infrações. Assim como os jogadores, os dois clubes também serão investigados e devem ter as punições anunciadas em breve. O Palmeiras enviou advogados ao Paraguai, sede da Conmebol, para tentar amenizar possíveis penalizações.

Com a suspensão de três jogos, Felipe Melo voltaria ao time apenas nas oitavas de final. O clube paulista precisa somar somente mais um ponto para se garantir no mata-mata e tem mais duas partidas para realizar pela fase de grupos. Portanto, caso a punição seja mantida e o time garante a classificação, o jogador voltaria apenas para o segundo confronto das oitavas.