Conmebol tem recursos para torneios em disputa mas não para futuros, diz associação do Paraguai

Alejandro Domínguez, um colaborador próximo do presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, tentou baixar o tom da polêmica em torno da possibilidade de o órgão não conseguir honrar os compromissos financeiros do torneio que está sendo disputado no Chile.

Um dos vice-presidentes da Conmebol, o uruguaio Wilmar Valdez, falou sobre essa preocupação na segunda-feira devido ao fato de algumas empresas que proveem recursos para a entidade estarem sob investigação dos Estados Unidos.

"Até onde entendo, nem a Copa América nem a final da Copa Libertadores estão em risco", disse Domínguez a jornalistas paraguaios em La Serena.

"É certo que estas empresas literalmente desapareceram... entendo que é uma preocupação da alta cúpula da Conmebol porque no futuro há campeonatos de muito prestígio", completou.

A Conmebol organiza a Copa Libertadores na primeira metade de cada ano, a Copa Sul-Americana no segundo semestre, a Copa América a cada quatro anos e as eliminatórias para a Copa do Mundo, que começam em outubro.

"Entendo que nem a Copa América nem a Libertadores estão em risco, mas olhando para o futuro sim, porque há contratos e na falta dessas empresas se modifica a situação financeira e econômica" da Conmebol, disse Domínguez, sem especificar a quais torneios se referia.

(Reportagem de Daniela Desantis)