Eleição faz Conmebol transferir final da Sul-Americana de Brasília para Córboba

A Conmebol confirmou nesta quinta-feira a mudança de sede da final da Copa Sul-Americana. A partida aconteceria inicialmente em Brasília, no estádio Mané Garrincha. No entanto, a entidade atendeu solicitação da CBF e transferiu o duelo decisivo para a cidade de Córdoba, na Argentina, no estádio Mario Alberto Kempes.

A CBF protocolou o pedido de alteração, abrindo mão de sediar a final, por causa das eleições nacionais, que acontecem no dia seguinte à decisão. O último jogo da Copa Sul-Americana está agendada para 1º de outubro. No dia 2, os brasileiros vão às urnas.

Leia Também Confira a tabela da Copa Sul-Americana 2022

"A resolução unânime foi adotada em consulta com os membros do Conselho, diante da impossibilidade de realizar o jogo em Brasília, como estava previsto, pelo fato de que as eleições gerais do Brasil serão realizadas no dia 2 de outubro. A alteração foi solicitada pela Confederação Brasileira de Futebol", escreveu a Conmebol.

A cidade de Córdoba já recebeu uma final de Sul-Americana. Em 2020, o argentino Defensa y Justicia derrotou o compatriota Lanús e se sagrou campeão. Essa será a quarta vez em que a competição é decidida em partida única. Paraguai e Uruguai já abrigaram a decisão uma vezz cada e em 2022 seria a primeira oportunidade do Brasil sediar o evento.

Desde que adotou este formato, não é a primeira vez em que a Conmebol se vê obrigada a mudar o local de uma final. Em 2019, a Libertadores foi transferida de Santiago, no Chile, para Lima, no Peru, motivado pelas tensões sociais e onda de protestos na capital chilena. O mesmo aconteceu com a Sul-Americana que, naquele ano, mudou da capital peruana para Assunção, no Paraguai.

ATUAL EDIÇÃO

A Copa Sul-Americana 2022 inicia sua disputa da fase de oitavas de final na próxima semana. Cinco equipes brasileira seguem vivas na luta pelo troféu: Santos, Internacional, Atlético Goianiense, Ceará e São Paulo.