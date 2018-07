Conmebol vai comemorar centenário com torneio nos EUA

A competição, chamada de Centenário Copa América, também marcará os 100 anos do campeonato da América do Sul, como foi formalmente chamado ao ser disputado pela primeira vez.

"Em julho de 2016, a Conmebol será centenária, então, para celebrar com a pompa que merece, os presidentes das associações (nacionais) e membros do comitê executivo decidiram realizar um torneio com times das Américas", informou uma nota no site da entidade.

A Conmebol disse no fim de uma reunião em Buenos Aires que participarão do torneio as 10 seleções que formam sua organização, mais Estados Unidos e México, e quatro outros times da Concacaf pelo ranking.

A Copa América, torneio mais antigo do mundo, terá sua próxima edição em 2015, provavelmente no Chile.

(Reportagem de Rex Gowar)