Conmebol vai julgar atacante do Boca por ofensas em rede social Principal nome do elenco do Boca Juniors, o atacante Pablo Osvaldo pode ser punido pela Conmebol por um comentário que fez pelo Twitter, sábado, depois do anúncio da punição ao clube argentino. "O sonho do meu sobrinho foi roubado por cinco gordos de terno em um escritório. Mafiosos!", escreveu ele.