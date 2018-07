Conmebol vai se reunir no Rio para discutir futuro de dirigentes investigados O presidente da Conmebol, o paraguaio Juan Angel Napout, revelou nesta segunda-feira que a próxima reunião do Comitê Executivo da Confederação Sul-Americana de Futebol (CBF), quinta-feira, no Rio, vai ser utilizada para discutir o futuro de três vice-presidentes que supostamente estão envolvidos no escândalo de corrupção investigado pela Justiça dos Estados Unidos.