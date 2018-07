Conmebol volta atrás e Grêmio joga na Colômbia no dia 7

A entidade não deu motivos para a nova mudança. A primeira havia sido para atender um pedido do Grêmio, que pediu mais tempo para se adaptar à altitude de Bogotá. A equipe tricolor acredita que irá chegar à final do segundo turno do Campeonato Gaúcho e, assim, teria que entrar em campo domingo pelo estadual, dois dias antes de atuar na Colômbia.

Por isso o jogo da Libertadores havia sido adiado para o dia 16 de maio, uma quinta-feira, data entre as duas finais do Campeonato Gaúcho. Agora a partida será no dia 7, terça, às 22h00 pelo horário de Brasília.