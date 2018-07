Connor assume Wolverhampton até o fim da temporada Terry Connor foi efetivado como técnico do Wolverhampton Wanderers nesta sexta-feira, com o objetivo de tentar manter o clube na elite do futebol da Inglaterra. Connor, de 49 anos, vai comandar o clube até o final da temporada, em substituição a Mick McCarthy, que foi demitido na semana passada, ao deixar o time na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, quando faltam 13 rodadas para o encerramento da competição.