Conquista da seleção brasileira na Copa América 2019 vira documentário

A conquista do Brasil dentro de casa na Copa América de 2019 será lançada em uma série chamada "Tudo ou nada: Seleção Brasileira". A plataforma de streaming Amazon Prime Video vai colocar para os assinantes no próximo dia 31 31 o documentário em cinco episódios com a trajetória da equipe do técnico Tite na competição. O material terá imagens de bastidores, momentos das principais partidas, lances de treinos e entrevistas.

Os primeiros trechos do material foram divulgados nesta semana. O documentário sobre a seleção brasileira integra a série "Tudo ou nada", que já mostrou anteriormente o dia a dia do Manchester City e do Arizona Cardinals, equipe de futebol americano. Do filme da seleção brasileira, cada episódio terá cerca de uma hora de duração.

As imagens iniciais do documentário mostram que trechos captaram os momentos mais tensos da preparação da seleção brasileira, em especial a crise vivida por Neymar. O atacante se preparava para a Copa América quando foi acusado de estupro pela modelo Nájila Trindade. Dias depois, durante amistoso contra o Catar, em Brasília, o camisa 10 machucou o tornozelo direito e ficou fora do torneio.

Pela primeira vez a CBF permitiu que uma equipe externa gravasse e produzisse o material sobre a seleção brasileira. A conquista da Copa América marcou o retorno do Brasil aos títulos continentais depois de 12 anos. O time do técnico Tite se sagrou campeão ao bater na decisão o Peru por 3 a 1, no Maracanã, em 7 de julho.