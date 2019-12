Conquista do bi mundial do Corinthians vai virar filme com participação da Fiel

A conquista do bicampeonato mundial de 2012 vai virar filme. Intitulado "Vai, Corinthians" o documentário contará com a participação da Fiel. Em seu site oficial, o clube paulista está pedindo aos torcedores que estiveram no Japão nesse período que enviem vídeos. Há sete anos, o time alvinegro bateu o Chelsea por 1 a 0 na decisão do torneio e ergueu a taça pela segunda vez do Mundial de Clubes da Fifa.

A conquista ficou marcada pela "invasão" corintiana em Yokohama. O filme que retratará a conquista no Japão será o sétimo documentário recente sobre o clube. O mais recente, "A História de um Sonho - Todas as Casas do Timão", de Marcela Coelho e Ricardo Aidar, foi lançado em junho deste ano e conta a história do clube até a construção da Arena Corinthians, inaugurada há cinco anos.

Em 2014, Aidar codirigiu com Kim Teixeira o longa "Libertados", que contou a história da conquista da Libertadores, também de 2012. Há cinco anos também, o diretor Pedro Asbeg lançou "Democracia em Preto e Branco". Com relatos de Sócrates, Casagrande, Lula, Fernando Henrique Cardoso, entre outros, o filme contava a história da equipe alvinegra de 1982, que criou a Democracia Corinthiana.

No ano do Centenário, em 2010, André Garolli e Ricardo Aidar dirigiram "Todo Poderoso, o Filme". Um ano antes, Di Moretti e Julio Xavier foram os diretores de 23 anos em 7 segundos em que relembra o drama do período em que o Corinthians ficou sem ganhar títulos. O primeiro documentário sobre o clube foi "Fiel, o Filme", uma homenagem ao torcedor corintiano com direção de Andrea Pasquini.