'Conseguimos recuperar a confiança da torcida russa', diz Mario Fernandes

No final da vitória da Rússia sobre o Egito por 3 a 1, em São Petersburgo, nesta terça-feira, os jogadores foram até o centro do gramado para agradecer o apoio da torcida. Aplaudiram e foram aplaudidos. Depois de críticas e desconfiança que esfriaram o namoro pré-Copa, a seleção russa está novamente nos braços do povo.

"Os resultados não vinham e, por isso, muita gente desconfiava de nós. Agora, conseguimos recuperar a confiança da nossa torcida. Estamos juntos nessa Copa do Mundo", disse o lateral Mario Fernandes, brasileiro naturalizado russo que foi um dos destaques do triunfo.

Com o resultado, a Rússia está praticamente classificada à próxima fase. Para a confirmação definitiva basta que o Uruguai derrote a Arábia Saudita nesta quarta-feira. Foi a equipe mais convincente até agora, considerando os gigantes e também os potenciais candidatos ao título.

"Fizemos nosso dever de casa. Aprendemos com nossos erros. Nós estamos muito felizes que tenhamos duas vitórias e estejamos dando alegria para nossos torcedores", disse o treinador Stanislav Cherchesov. Após a vitória, o treinador contestado no início da Copa foi aplaudido pelos jornalistas na entrevista coletiva em São Petersburgo.

Depois de vencer os árabes na estreia por 5 a 0, os russos mostraram novamente grande poder ofensivo. Foram oito gols em dois jogos. É o melhor ataque da Copa até agora.