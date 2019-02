Conselheiros cobram explicação sobre situação de Del Nero no Palmeiras

Um grupo de 32 conselheiros do Palmeiras enviou nesta quinta-feira um novo pedido ao presidente do Conselho Deliberativo do clube, Seraphim Del Grande, para explicar a situação no clube do ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. A mobilização começou depois de reportagem do Estado revelar que há o risco da Fifa punir a equipe alviverde com o rebaixamento caso mantenha o dirigente como conselheiro. A correspondência também foi enviada ao presidente do clube, Mauricio Galiotte.

O manifesto dos conselheiros cobra providências para que o Palmeiras afaste Del Nero e evite o risco de problemas com possíveis punições. Em abril do ano passado, logo depois da Fifa anunciar o banimento do dirigente, o clube teve mobilização parecida, com a entrega do mesmo pedido para o presidente do Conselho Deliberativo, Seraphim Del Grande.

Em contato com a reportagem, Del Grande explicou que apesar da mobilização, a postura do Palmeiras será de aguardar os recursos de Del Nero sobre a sua punição. "O clube não foi comunicado em momento algum nem pela CBF nem pela Fifa sobre esse caso. O caminho normal é a CBF receber um comunicado pela Fifa e nos avisar, mas isso até agora não aconteceu", explicou.

O Estado teve acesso ao requerimento elaborado pelos conselheiros. No texto, eles pedem esclarecimentos ao presidente do Conselho Deliberativo sobre a situação de Del Nero e os possíveis riscos da presença dele no órgão. Para o grupo, mesmo que o dirigente esteja sob licença, essa condição pode ser revogada a qualquer momento e acarretar em riscos para o clube.