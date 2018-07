Conselheiros do Palmeiras querem que Del Nero seja suspenso do clube

O banimento do futebol do ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Polo Del Nero, promovido pela Fifa e anunciado nesta sexta-feira pode ter reflexos no Palmeiras. Membros do Conselho Deliberativo do clube se organizam para protocolar nos próximos dias um pedido de suspensão do dirigente, que é conselheiro vitalício.

Dos 300 conselheiros, são necessárias 60 assinaturas para que a moção se torne um pedido oficial de suspensão no órgão válido enquanto Del Nero recorre da punição. Cerca de 18 pessoas já preencheram o documento. O intuito dos organizados é entregá-lo ao clube no fim de semana.

Del Nero tem ligações familiares com o Palmeiras, já que o pai, José Del Nero, jogou pelo clube. O ex-presidente da CBF exerceu funções na diretoria, como de secretário do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF), diretor jurídico e diretor do futebol. O filho do dirigente, Marco Polo Del Nero Filho, também é conselheiro do clube e tentou nos dois últimos anos se eleger membro vitalício do orgão. No entanto, ele não conseguiu os votos suficientes em ambas ocasiões.

A Fifa determinou que Del Nero não pode mais frequentar a sede da CBF para eventos, presidir clubes de futebol e participar da organização de torneios. À parte dessa mobilização, o Palmeiras analisa se o banimento terá algum impacto sobre o clube, já que como participante do Conselho Deliberativo o dirigente pode indiretamente participar do futebol, como na apreciação de contratos e participação de comissões.

O presidente do Conselho Deliberativo do clube, Seraphim del Grande, afirmou que vai pedir esclarecimentos para entender até que ponto o Palmeiras será atingido com o banimento. "Pretendo fazer uma consulta à CBF, que, por sua vez, procura a Fifa. Queremos tomar conhecimento do teor do assunto e depois disso, apresentar para o conselho", explicou.

Del Grande afirmou ainda não conseguir prever qual pode ser o impacto da punição anunciada pela Fifa. "Não sei ainda se o banimento do futebol tem um entendimento de que o inviabiliza de atuar como conselheiro do Palmeiras", afirmou.